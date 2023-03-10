تنبيه مهم من “#المرور” لمُلاك المركبات المهملة أو التالفة #عاجل

أصدرت المديرية العامة للمرور، تنبيهاً مهماً لمُلاك المركبات المهملة أو التالفة.

ودعت "المرور" إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من تمديد المهلة التصحيحية لمدة عام من 9 / 8 / 1444 هـ الموافق 1/ 3 / 2023 م، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وأوضحت أنه على الراغبين في إسقاط المركبات المهملة أو التالفة من سجلّ المرور، تسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.

وأشارت إلى أن المستفيد يستطيع معرفة المراكز المعتمدة واختيار أي منها من صفحة الخدمة في منصة “أبشر” www.absher.sa/vds ، قبل التوجه للمركز المعتمد، لإتمام إجراءات تسليم المركبة، والاتفاق مع المركز، ومنحه رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفه لإتمام عملية الإسقاط.

يذكر أن إطلاق مبادرة إسقاط المركبات التالفة أو المهملة أسهم في معالجة التشوّه البصري الذي تسبّبه هذه المركبات داخل الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن؛ بما يعزّز من جودة الحياة لساكنيها من المواطنين والمقيمين والزوّار.