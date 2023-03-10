مشعل ابن دغيثر يكتب: يوم العلم.. يوم من الاعتزاز والفخر

يأتي يوم العلم السعودي ليكرس لنا اعتزازنا وفخرنا بوطننا العظيم ويوم العلم هو مناسبة وطنية نحتفي فيها بالعلم السعودي، إذ جاء الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم

ونحن في بلادنا نفخر بأن علمنا يحمل راية التوحيد وهي الراية التي لا تنكس لقدسية شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.

يوم يشعر فيه المواطنين بالاعتزاز والفخر براية التوحيد وهي رمز العدل والسيادة والقوة.

مع كل راية نشاهدها ترفرف نستحضر فيها تاريخ عريق ومجد تليد في مراحل الدولة حتى وصلت إلى ماوصلت إليه الآن في مصاف الدول الأولى والمؤثرة في العالم سياسيا واقتصاديا.

وبهذه المناسبة أرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولمقام سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان حفظه الله.