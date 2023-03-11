شركة التنفيذي تحتفل بعيد العلم.. ‏رفرفي يا راية المجد في جو السماء

احتفلت شركة التنفيذي بيوم العلم في المملكة ، تحت شعار ‏رفرفي يا راية المجد في جو السما.

وأضافت التنفيذي عبر تويتر ، من خلال فيديو جرافيك يستعرض اهتمام المملكة منذ التاسيس.

وتحتفل المملكة اليوم، للمرة الأولى، بيوم العلم الوطني، احتفاءً بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية طوال 3 قرون، بوصفه رمزاً للوحدة والسيادة الوطنية، وشاهداً على تاريخ تأسيس وتوحيد وبناء الدولة واستقرارها. وتقرر اختيار يوم 11 مارس من كل عام يوماً للعلم السعودي، وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.