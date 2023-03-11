أول تحرك من #ريال_مدريد بسبب قضية رشوة #برشلونة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي، برئاسة فلورنتينيو بيريز، إتخاذه لخطوة عاجلة بشأن تورط نظيره برشلونة في منح نائب رئيس لجنة الحكام السابق رشاوي مالية

وأكد المدعي العام الإسباني مساء أمس الجمعة، التهمة ضد نادي برشلونة بتقديم رشاوي لنيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 2016 لـ 2018.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، عبر موقعه الرسمي على خلفية التطورات الجديدة في القضية، خاصة وإنه لم يرد بشكل رسمي منذ تسريبات القضية من جانب الصحافة الإسبانية.

وقال الميرنجي في بيانه الرسمي الذي أصدره عبر موقعه الإلكتروني: “نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام لبرشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة فساد مبررة وعلاقاتهم بمن كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام ، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا ، الرئيس”.

وتابع النادي الإسباني في بيانه: “سيتجمع مجلس إدارة الميرنجي بشكل عاجل غدًا الأحد 12 مارس 2023 الساعة 12:00 ظهرًا ، من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن.