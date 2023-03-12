بعد تنبيهات “#الأرصاد”.. “#المرور” تُحذر قائدي المركبات من انزلاق الإطارات

أصدرت المديرية العامة للمرور تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات بشأن القيادة خلال سقوط الأمطار.

وحذرت في "فيديو جراف" على حسابها بـ"تويتر"، من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار لأن الإطار عندما يتحرك، يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.

وتشهد عدة مناطق في المملكة هطولا للأمطار، ومن بينها منطقة مكة والباحة وجازان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.