هل الدراسة في #رمضان حضورية؟…. مستشار تربوي وتعليمي يجيب (فيديو) #عاجل

شدد المستشار التربوي والتعليمي، عبد اللطيف الحمادي، على أن الدراسة في رمضان ستكون «حضورية»، منتقداً الرسائل السلبية التي تتحدث بخلاف ذلك، وتتسبب في إحباط الطلاب.

وقال «الحمادي» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، اليوم: «أرى رسائل سلبية بمواقع التنواصل التجتماعي في قضية الدراسة في رمصضان، رغم أن وزارة التعليم حددت أن الدراسة في رمضان ستكون حضورية، كما أن التقييم الدراسي المعتمد منن مجلس الوزراء بذلك».

وأوضح أن من بين هذه الرسائل السلبية ما يتردد حول أن «الدراسة في رمضان ستكون عن بعد»، و«الدراسة في رمضان ستكون إجازة»، واصفاً ذلك بأنها «رسائل سلبية تصيب الطلاب بالإحباط».

وأضاف: «هذه رسائل سلبية ينبغي الابتعاد عنها، من الأسرة والطلاب والمدارس، مع حث الطلاب على الاجتهاد والحرص على مواصلة تعليمهم، والتأكيد على أن المملكة دولة متقدمة، ما يتطلب منهم اكتساب المهارات والتعليم الحديث».