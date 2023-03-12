خناقة مؤسفة لنجم #الهلال السابق في الدوري الإماراتي

شهدت مباراة شباب الأهلي الإماراتي مع نظيره الجزيرة واقعة غريبة من جانب السوري عمر خربين مهاجم الهلال السابق وشباب الأهلي الحالي.

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه السوري عمر خربين مهاجم شباب الأهلي الإماراتي، ولاعب الهلال السابق، وهو يشتبك مع أحد منظمي المباريات.

وقام خربين بالاشتباك مع أحد المنظمين في ملعب محمد بن زايد، عقب انتهاء مباراة فريق ضد الجزيرة، ضمن منافسات دوري أدنوك الإماراتي، حيث انتشر الفيديو دون أن يتبين حتى الآن أي تفاصيل عنه من جانب وسائل الإعلام الإماراتية