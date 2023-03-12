فيصل بن فرحان: #السعودية تستعد لاستئناف العلاقات مع #إيران خلال الشهرين المقبلين #عاجل

أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافات، موضحا: " نأمل فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار".

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يتطلع للقاء وزير خارجية إيران قريبا بناء على ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران التزامها بما اتفقنا عليه.

وقال إن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة، موضحا أن "استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلقنا بلا شك".

وكشف عن أن المملكة تستعد لاستئناف العلاقات مع إيران خلال الشهرين المقبلين.