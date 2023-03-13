منها العاصمة #الرياض.. محلل #طقس يتوقع هطول #أمطار متفاوتة وسقوط #البرد على عدة مناطق اليوم

أوضح محلل الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، خريطة الأمطار للحالة المطرية الـ14 التي تتعرض لها مناطق بالمملكة.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة الربع عشر، بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على عموم المنطقة الشرقية وعلى أجزاء من منطقة الرياض خاصة المحافظات الجنوبية منها.

وأضاف أنه من المحتمل تأثر العاصمة الرياض بالأمطار وأجزاء من مناطق عسير والباحة ونجران وجازان والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة بهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .