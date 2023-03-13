نيمار يحسم مستقبله مع #باريس_سان_جيرمان بقرار هام

كشفت صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، داخل أسوار فريق العاصمة، وذلك بعد التكهنات الأخيرة بشأن رحيله عن النادي.

وأكدت الصحيفة، أن نيمار يرفض الرحيل عن باريس سان جيرمان، ويقرر الاعتزال داخل النادي دون المغادرة في السنوات القادمة، رغم ما يحدث مؤخرًا من تكهنات حول مستقبله رفقة الفريق ووجود تقارير تشير إلى رغبة إدارة النادي بالاستغناء عنه.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن النجم البرازيلي يريد الاعتزال داخل باريس سان جيرمان، حيث يأتي ذلك بسبب الاستثمار الكبير الذي قام به النادي ناحيته، فيشعر اللاعب بأنه ملزم اتجاه النادي بالكثير، بما في ذلك المساعدة على أول دوري أبطال أوروبا لباريس، كما أيضًا يريد الاستمرار في الفوز بالألقاب.