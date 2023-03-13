مشاهد مرعبة لـ #إعصار في #الطائف.. ومختص: «لا يُستبعَد تكراره في مناطق أخرى» (فيديو) #عاجل

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر حدوث إعصار قوي شمال محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، أمس الأحد.

ونشر معاذ الأحمدي، عضو الجمعية العلمية السعودية للأرصاد الجوية، فيديو للإعصار، وكتب معلقاً عليه: «في ظروف جوية خطيرة، تشكل إعصار قمعي شمال محافظة الطائف، عصر أمس الأحد، وتسبب في إصابة شخص وحوادث جسيمة».

وأفاد المتخصص في كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز بتشكل إعصار قمعي مماثل في الحريضة بمنطقة عسير.

وبَين أن الإعصار يتشكل من حالة عدم الاستقرار ما بين الهواء الدافئ الرطب والبارد الجاف، وذلك بسبب شدة الاضطرابات الجوية.

وأضاف: «الحمل الحراري convection كان عالياً، والفوارق الحرارية والرطوبة شديدة ما بين السطح والعلو، وأيضاً رياح القص».

واختتم بقوله: «لا يُستبعَد أن يتكرر ذلك في مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة».