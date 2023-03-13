الأحوال_المدنية تكشف طريقة تعديل #المؤهل_الدراسي عبر #أبشر

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة «أبشر».

وذكرت «الأحوال المدنية» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً هي خدمة إلكترونية تُمكن المستفيد من تعديل بيانات مستوى التعليم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر».

وأضافت أنه للاستفادة من الخدمة ينبغي اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على حساب المستفيد في منصة «أبشر».

- تقديم طلب إلكتروني عبر الدخول إلى «خدماتي» ثم اختيار «الأحوال المدنية».

- من أيقونة «الأحوال المدنية» يتم اختيار «تواصل»، ومنها يتم اختيار «طلب جديد»، ثم «خدمات السجل المدني»، وصولاً إلى «تعديل المؤهل الدراسي».

وبينت أن متطلبات الخدمة تتضمن: نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة، أو إرفاق شهادة لمعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة.