ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مخالفين لنظام البيئة، بواقع 4 مواطنين، ومقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومتنزه السودة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.