بعد مُعاناة طويلة مع المرض.. وفاة “#سالم_مروان” حارس مرمى #النصر و #المنتخب_الوطني السابق #عاجل

توفى مساء أمس الإثنين اللاعب الدولي السابق "سالم مروان" حارس مرمى النصر والمنتخب الوطني السابق ، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان "مروان" قد فقد الحركة طوال السنوات الماضية بعدما تعرض لحادث سير عقب أداء العمرة، عام 1991، تسبب في شلل رباعي، ليبقى أسيراً لسريره الأبيض حتى توفاه الله.

مسيرته الكروية

‏وبدأ مروان مسيرته مع النصر عام 1972 واستمر معه حتى 1990، وخلال تلك الفترة ساهم في تحقيق 9 بطولات مع فريقه، الدوري 3 مرات، كأس الملك 5 مرات، كأس الاتحاد مرة واحدة.

أشهر من صد ركلات الترجيح

‏واشتهر الفقيد بصد الركلات الجزائية وأشهرها عندما صد ركلة الجزاء الترجحية الأخيرة في مبارياته أمام المنتخب الكويتي ، حيث مكنت المنتخب من الفوز بالمباراة، وما زال الكثيرون يرون أنه كان من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية ويعد من القلائل الذين تركوا بصمة في حراسة المرمى السعودية.

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