أوبك: الطلب العالمي سيرتفع لـ 2.32 مليون برميل يوميًا في 2023

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلبا على النمو العالمي.

وقالت "أوبك": إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.32 مليون ب/ي في 2023 "دون تغيير عن التوقعات السابقة"، وذلك بحسب تقريرها الشهري.

وتوقعت أوبك أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة ومستويات الديون العالمية يمكن أن يسبب تداعيات سلبية كبيرة وقد يؤثر سلبًا على النمو العالمي.

وبينت أن إنتاجها النفطي ارتفع 117 ألف ب/ي في فبراير إلى 28.92 مليون ب/ي، رغم خفض توقعات الطلب العالمي على نفطها في 2023 بمقدار 200 ألف ب/ي.

وأبقت أوبك على توقعات النمو الاقتصادي العالمي عند 2.6% ، موضحةً أن طلب الصين على النفط سيرتفع 710 آلاف ب/ي في 2023 "من 590 ألفا في التوقعات السابقة".