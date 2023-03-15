وظائف_شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. هذه تفاصيلها

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الهيئة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن أن الوظائف المتاحة في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

خبير إدارة التكامل.

مشرف إدارة التكامل.

مهندس أول إدارة التكامل.

مشرف التدقيق الداخلي.

مهندس رئيسي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

محقق شركات.

أخصائي مراقبة الأداء.

أخصائي أول تحصيل.

أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات.

مدير المشروع.

مدير الإبلاغ عن المخالفات.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).