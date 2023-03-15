فيديو.. أول تعليق من #المملكة على إفلاس بنك “#سيليكون_فالي” الأمريكي

في أول تعليق من المملكة على إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، قال وزير المالية ا محمد الجدعان، إن أحداث بنك "سيليكون فالي" تقدم دروسا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.

وأضاف خلال فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي الذي تستضيفه الرياض، أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع.

وأكد "الجدعان"، أن المملكة أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم، لافتا إلى أن أصول القطاع المصرفي بلغت 37% منذ 2019 لتبلغ 3.6 تريليون ريال بنهاية 2022.

وأشار إلى أنه ارتفع عدد شركات التقنية المالية خلال تلك الفترة من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة في 2022.