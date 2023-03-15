أمطار رعدية وجريان للسيول وسقوط للبرد.. #المركز_الوطني_للأرصاد يتوقع طقس اليوم (#صور و #فيديو )

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس ممطر ومنخفض الحرارة على عدة أجزاء من مناطق اليوم الأربعاء.

المركز الوطني للأرصاد

وفى التفاصيل ، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد.

وأوضح "الأرصاد" أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

"الحصيني" يتوقع طقس اليوم

ومن جانبه توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع اليوم هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والحدود الشمالية والجوف وشمال وشرق حائل تمتد للكويت واليمن تسبق برياح مغبرة عليها

المدينة المنورة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة ارتفاع أمواج البحر بمحافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الثامنة مساءً.

فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة، وأمطار رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية ، حتى الساعة الـسابعة مساءً.

أمطار مكة وجدة

وهطلت صباح اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، كما هطلت أمطار على الطرق الرئيسية بمحافظة جدة.

حائل

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة ، حتى الساعة الثامنة مساءً.