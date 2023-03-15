بعد الهولندي.. خبير إسرائيلي: موعد #الزلزال_الكبير يقترب

حذر خبير إسرائيلي من "زلزال كبير"، ينتظر أن يضرب المنطقة خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية في تل أبيب على الاستعداد لهذا الزلزال..

وقال ماتنياهو إنجلمان، مراقب الدولة في إسرائيل، إن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث "زلزال قوي" خلال السنوات الخمسين المقبلة، في المنطقة الواقعة بين جنوب لبنان وجنوب البحر الميت.

وأضاف: "إسرائيل تقع بالقرب من الشق السوري الإفريقي، وبالتالي فإن خطر حدوث زلزال كبير يزداد كل عام".

وواصل: "على الرغم من التحذيرات السابقة، فإن وزارة الإعمار والإسكان لم تكمل دمج 1124 مبنى تتطلب تدخلاً فورياً، في المدن الأكثر تعرضا لخطر الضرر من الزلزال".

وأتم "يمثل هذا الرقم 93%‎ من المباني التي سبقت الإشارة إليها في الماضي على أنها مبانٍ من المحتمل أن تنهار".