ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا في الرياض والمدينة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، بواقع 12 مواطنًا، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 58 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأفاد بأن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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