ريال_مدريد يفوز ذهابًا إيابًا ويقصي #ليفربول من #دوري_أبطال_أوروبا

حقق ريال مدريد فوز مستحق على نظيره ليفربول، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في مواجهة سانتياجو بيرنابيو، بعدما فاز بهدف نظيف في مواجهة قدم الريال المطلوب بلعب شوطي اللقاء برغبة التسجيل وتمكن من هذا ليصل لربع النهائي عن استحقاق محاربًا لتحقيق الثانية على التوالي وبطولته المحببة بالتفوق على الإنجليزي ذهابًا وإيابًا.

شهد الشوط الأول تألق من الحارسين، بعدما تصدى أليسون لأكثر من هجمة من جانب الريال الذي لم يذهب بالكثير من الكرات بسبب لعب الليفر بدفاع متقدم لسقوط هجوم الملكي في مصيدة التسلل، الخطة التي نجحت في الحد من خطورة سرعات الريال، ولكن فشل ليفربول في عمل خطة لتخطي تألق كورتوا الذي تصدى لأكثر من تسديدة كانت كفيلة في إحياء آمال الليفر للصعود، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر تألق الحراس في الشوط الثاني، بعدما تصدى أليسون لتسديدتين من إنفرادين تعامل فيهما هجوم الريال بشكل سلبي، قبل أن يذهب صلاح في إنفراد ولكن تعرقلت الكرة في قدميه ليمرر كرة قصيرة لنونيز ولكنها لم تصل حيث عاد روديجير لتنظيف المنطقة قبل وصول الكرة للأوروجوياني. ولكن هبط أداء الليفر في الشوط الثاني وسط اعتماد الريال ليشهد الشوط هدوء أكبر من الطرفين.

ومع الدقيقة 78 استطاع كريم بنزيما ترجمة هجمة من هجمات الريال لهدف، بعدما مرر بنزيما كرة لفينيسيوس لم يتمكن من تسديدها في المرمى بعدما اختل توازنه ولكنه تمكن من التمرير لبنزيما الذي سددها في المرمى الخالي لخروج أليسون للتصدي لكرة فيني، ليتقدم الكبير الإسباني الذي لا يقهر.

ومع الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع عاد الحكم للفار لإحتمالية وجود ركلة جزاء للمس الكرة ليد تيميكاس داخل المنطقة ولكن الحكم يرفض احتسابها، ومعها ينتهي اللقاء بفوز الريال بهدف نظيف، بمجموع 6-2 للمباراتين، ويتأهل بذلك الميرنجي لربع النهائي في انتظار القرعة لتحديد الخصم القادم.