تفكيك شبكة تجسس روسية في #بولندا

فكّك جهاز الاستخبارات البولندي، شبكة جواسيس يشتبه أنها روسيو، حسبما قال وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك لإذاعة بولسكي العامة اليوم الخميس.

وأضاف بلاشتشاك: "كانت هذه شبكة تجسس واضحة لجمع المعلومات لصالح من يهاجمون أوكرانيا ويرتكبون جرائم حرب هناك".

ووفقا للمعلومات غير الرسمية من محطة "آر إف إم دوت إف إم" الإذاعية، فإن الشبكة كانت مهتمة في الأساس بالتجسس على خطوط السكة الحديد، وأن أجهزة الاستخبارات البولندية اكتشفت كاميرات مخبأة في طرق مهمة وتقاطعات في السكك الحديدية والتي كانت تسجل الحركة على القضبان وتنقل الصور إلى الإنترنت.