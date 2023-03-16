ظهور #ضبع يتجول بحرية في أحد شوارع #عسير (فيديو)

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، مقطع فيديو لضبع يتجول في أحد شوارع عسير.

وقال ناشرو الفيديو، أن موقع تسجيله هو أحد أحياء محافظة تنومة في منطقة عسير.

وتعليقاً على مقطع الفيديو المتداول، قال مصدر في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه تم رصد المقطع، وجاري العمل للعثور على الضبع وإعادته إلى بيئته الطبيعية.

وأفاد بأن التعامل يتضمن أيضا محاولة التعرف على الأسباب التي دفعت هذا الضبع لترك بيئته الطبيعية، ودخول منطقة سكنية.