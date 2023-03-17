بمشاركة #المملكة.. اختتام تمرين “#علم_الصحراء 8” بالإمارات

أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات، الجمعة، اختتام تمرين "علم الصحراء 8"، والذي شاركت فيه المملكة بالإضافة إلى عدة دول صديقة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة على "تويتر"، أن تمرين "علم الصحراء 8" استمر لمدة ثلاثة أسابيع، وأُقيم في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية، ويهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

وأضافت أنه شارك في التمرين عدة دول شقيقة وصديقة وهي: المملكة العربية السعودية، و مملكة إسبانيا، وجمهورية كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، وجمهورية الهند، وجمهورية ألمانيا.

كانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في 25 فبراير الماضي عن وصول مجموعة القوات الجوية إلى الإمارات؛ للمشاركة في تمرين «علم الصحراء 2023» والذي يهدف إلى تطوير الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية.