تفاصيل تمديد #المهلة_التصحيحية لملاك المركبات المهملة أو التالفة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة، والتي جاءت كالتالي:

قرار رقم (562) وتاريخ 15 /08/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43932 وتاريخ 24 /6/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 171085 وتاريخ 22 /6/ 1444هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2300) وتاريخ 28 /7/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/994/م) وتاريخ 3 /8/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8461) وتاريخ 10 /8/ 1444هـ.

يقرر: الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 /3/ 2023م.

رئيس مجلس الوزراء