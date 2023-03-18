«مقعد وطاولة.. ولا تتكلم».. #الصحة تكشف الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم في المنزل (فيديو) #عاجل

كشفت وزارة الصحة عن الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم في المنزل.

وشددت «الصحة» في فيديو معلوماتي عبر حسابها الرسمي في «تويتر» على ضرورة الجلوس فوق كرسي مريح مع مسند للظهر بجانب الطاولة، ثم الانتظار بهدوء من 3 إلى 5 دقائق، على أن يلي ذلك وضع القدمين على الأرض، والذراعين على سطح الطاولة بشكل مواز للقدم.

وأضافت: «بعد ذلك، ضع السوار على ذراعك، مع رفع الأكمام، بحيث يكون السوار أعلى من المرفق حوال 2.5 سم، وتكون الأنابيب موجودة في الجزء الأمامي من منتصف الذراع، حتى يكون جهاز القياس موجود في المكان الصحيح».

وواصلت: «لف السوار وتأكد من إمكانية دخول إصبعين بين السوار والذرع، حتى لا يؤدي نفخ السوار إلى قرص الجلد».

وأكملت: «ابدأ القياس واضغط على زر (إبدا)، وهنا يجب أن تظهر كل الرموز لثواني، يليها صفر، وهذا يعني أن الجهاز تهيأ للعمل».

واختتمت: «لا تتحرك وخليك هاديء ولا تتكلم. وعند انتهاء القياس يصدر الجهاز صوت، ويعرض قياس مستوى الدم».