داني_ألفيس يضرب عن الطعام فى السجن بعد قرار زوجته بالانفصال عنه

كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، أن البرازيلي داني ألفيس، مدافع برشلونة السابق، قرر خوض إضراب عن الطعام داخل السجن بسبب قرار زوجته.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الدولي البرازيلي داني ألفيس قرر البدء فى الإضراب عن الطعام فى السجن ببرشلونة، بعد قرار زوجته جوانا سانز الانفصال عنه بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فى ملهى ليلي فى برشلونة.

وزارت الإسبانية داني ألفيس فى فبراير الماضي وسط أخبار عن مطالبتها بالطلاق، ثم زارته مؤخرا ونشرت رسالة بخط يدها تعلن من خلالها انفصالها عنه.

وأكدت قناة "كوتروا" الإسبانية أن داني ألفيس، بحسب مصادرها من داخل السجن، "منهار تماما وعصبي جدا"، بعدما أخبرته جوانا (29 عاما) أنها تريد إنهاء زواجهما، وأن هناك أياما لا يأكل فيها أي شيء.

وحذفت جوانا معظم صورها رفقة ألفيس من حسابها على "إنستجرام" بعد اعترافه السابق بأنه مارس الجنس مع الفتاة برضاها، وجاء بعد نفيه التام بأنه يعرفها.

وخرجت زوجة اللاعب البرازيلى دانى ألفيس عن صمتها، وأعلنت انفصالها عنه برسالة مؤثرة، بعد أيام من زيارتها لزوجها المتهم بالاغتصاب فى مدينة برشلونة الإسبانية، بحسب سكاى نيوز.