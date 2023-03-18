حساب_المواطن يحدد طريقة إضافة #الدخل_العقاري في الحساب.. ويوضح تأثير وجود #العمالة_المنزلية على الدعم

حدد برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، طريقة إضافة الدخل العقاري في الحساب كما أوضح تأثير العمالة المنزلية على الدعم.

الأصول العقارية

وأوضح حساب المواطن أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك، واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

العمالة المنزلية

واكد حساب المواطن ، أن وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن.

وأوضح أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار " دخل الاسرة وعدد افرادها واعمارهم ".

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية portal.ca.gov.sa‎