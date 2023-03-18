بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في #السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، بدء تطبيق قرار توطين «قطاع البصريات» في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من 26-8- 1444 ه الموافق 18-3-2023 م، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذا القطاع، وذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن قرار توطين قطاع البصريات يشمل توطين مهنتين بنسبة 50% وهما: «فني بصريات طبية» و«فني نظارات»، ويسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل والتي يعمل بها 4 عاملين فأكثر من العاملين في قطاع البصريات، والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.

وأعلنت تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية «هدف»، وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

‏‎وأصدرت الوزارة دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.