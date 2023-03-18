ترامب يتوقع اعتقاله الثلاثاء المقبل.. ويدعو أنصاره للاحتجاج

توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم، أن يتعرض للاعتقال في ولاية نيويورك، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال «ترامب» في منشور كتبه على منصة «تروث»: «أنا المرشح الجمهوري الذي يتجاوز الآخرين بمراحل والرئيس السابق للولايات المتحدة، سيجري اعتقالي يوم الثلاثاء المقبل».

ودعا الرئيس الأمريكي الأسبق إلى الاحتجاج على الاتهام الوشيك الذي سيوجه إليه، قائلاً: «احتجوا من أجل استعادة دولتنا».

وشن «ترامب» هجوماً لاذعاً على المدعي العام في مانهاتن، واصفاً إياه بـ«الفاسد والمسيس كثيراً».

وينظر مكتب المدعي العام بمانهاتن في اتهامات جنائية تلاحق الرئيس الأمريكي السابق، تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية، خلال حملته الرئاسية في 2016، مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما.