تعرف عليها.. #جوجل تحذر: 18 ماركة هاتف شهيرة معرضة لـ”الاختراق الكامل” #عاجل

حذرت شركة "جوجل" مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد"، من وجود 18 ثغرة في هواتفهم تعرضهم لخطر الاختراق.

وذكر فريق البحث عن الثغرات المكشوفة لدى "جوجل"، والمسمى "بروجكت زيرو"، أن هذه الثغرات موجودة خاصة في هواتف "سامسونج" و"فيفو"، وذلك بسبب معالجات "Exynos" التابعة لشركة "سامسونج".

وأوضح التقرير أن 4 ثغرات من أصل 18 ثغرة مكشوفة هي الأشد خطورة، لأنها تسمح للمخترق بالسيطرة على الهاتف بالكامل، وهو ما اعترفت به "سامسونج".

ولا يحتاج المخترق سوى رقم هاتف الضحية ليسيطر عليه.

وأعلنت "سامسونج" قائمة الهواتف المهددة، ومنها على سبيل المثال: سلسلة (جالاكسي إس22)، و(جالاكسي إم33)، و(جالاكسي إم13)، و(جالاكسي إم12)، و(جالاكسي أي71)، و(جالاكسي أي53)، و(جالاكسي أي33)، و(جالاكسي أي21)، و(جالاكسي أي13)، و(جالاكسي أي04).

وتشمل القائمة أيضًا: الأجهزة المحمولة من "فيفو"، ومن ذلك: سلسلة (فيفو إس16)، و(فيفو إس15)، و(فيفو إس6)، و(فيفو إكس70)، و(فيفو إكس60)، و(فيفو إكس30، بالإضافة إلى هواتف (بكسل 6)، و(بكسل 7) من "جوجل".