تويتر توقف التحقق بخطوتين بعد ساعات.. كيف تضبط حسابك؟

ساعات قليلة قبل أن تبدأ منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تطبيق قرار وقف خاصية التحقق بخطوتين من خلال الهاتف.

ومع تفعيل خطوة المصادقة الثنائية، تطلب المنصة من المستخدم إدخال كود لتأكيد هويته بعد إدخاله كلمة مروره، وهذا الكود لن يصله بعد 19 مارس عبر رسالة SMS.

تطبيق تويتر سيجعل ميزة التحقق بخطوتين من الهاتف مدفوعة الثمن بدءًا من 19 مارس، وإذا لم تكن مشتركًا في تويتر بلو، فلن تستطيع الدخول إلى حسابك.

وكانت المنصة قد أعلنت تفاصيل خدمة "“تويتر بلو" مدفوعة الأجر، حيث يصل رسم الاشتراك إلى 8 دولارات شهريًّا في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتاح في هذه الخدمة نشر تغريدات، تصل إلى أربعة آلاف حرف، بينما يبقى الحد الأقصى للآخرين 280 حرفًا.

ولتغيير وسيلة المصادقة الثنائية على تويتر، هناك خطوات عدة يجب اتباعها.

الضغط على أيقونة الإعدادات Settings، واختيار Settings & Privacy، ثم اختر "الأمان والوصول إلى الحساب Security and account Access"، بعد ذلك اختر "الأمان Securtiy"، ثم اضغط على "المصادقة بعاملين Two Factor Authentication، أغلق المفتاح المجاور لاختيار "رسالة نصية SMS"، ثم فتح المفتاح المجاور لتطبيق التوثيق Authntication app، ثم إدخال كلمة المرور والضغط على بدء التفعيل Get Started.

ويجب فتح تطبيق التوثيق الذي حملته مسبقاً لتضيف حساب "تويتر" على متنه، وذلك يكون من خلال قيامك بالضغط على خيار Link App من داخل تويتر، وبعدها يكون أمامك خيار من اثنين، إما أن تقوم بعمل مسح لكود الاستجابة السريعة QR Code، وذلك في حال كنت تفتح تويتر عبر حاسوبك، أو أن تقوم بإدخال الكود التأكيدي الطويل، وبذلك تتم عملية تأمين حسابك على تويتر بتطبيق المصادقة الثنائية بدلا من الرسائل النصية.