النصر يقلب الطاولة على #أبها ويحقق انتصار صعب في #دوري_روشن

انتهت مباراة النصر ضد أبها بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب مرسول بارك، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من عمر دوري روشن السعودي.

وسجل أبها السعودي هدفه بالدقيقة 26، بأقدام عبدالفتاح آدم، بأسيست من سعد بقير.

وفي الشوط الثاني، قلب النصر الطاولة على أبها، حيث أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول بالدقيقة 78، وسجل تاليسكا الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 86.

وبهذا الفوز، واصل النصر ملاحقة اتحاد جدة في صدارة الدوري، حيث يتصدر اتحاد جدة دوري روشن برصيد 50 نقطة، فيما يقع النصر بالمركز الثاني برصيد 49 نقطة.