تعادل مثير بين #الرائد و #الشباب في #دوري_روشن

خيم التعادل الإيجابي (2-2) على المباراة المثيرة التي جمعت الرائد وضيفه الشباب، مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الرائد بهدفين عن طريق جوليو تفاريس وميتريتا في الدقيقتين 25 و37، لكن الشاب عاد بثنائية كريتشوفياك وأرون سالم بوبيندزا في الدقيقتين 58 و75.

بهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، بينما حصد الرائد نقطته ال25 في المركز التاسع.

جاءت أولى الفرص الخطيرة لصاحب الأرض في الدقيقة 18، عن طريق ميتريتا بتسديدة قوية أبعدها حارس الشباب.

وسجل الشباب هدفا في الدقيقة 24، بواسطة كريستيان جوانكا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ووقع تفاريس على هدف المبادرة بشباك الشباب في الدقيقة 25، بعدما لعب كريم البركاوي عرضية من الجانب الأيمن تابعها جوليو بتسديدة على يسار الحارس كيم.

وبعد دقيقتين، كاد كريم البركاوي يضيف هدفا ثانيا للرائد، بعدما أطلق تسديدة أرضية قوية، أبعدها كيم.

وجاء الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 37 عبر ميتريتا، الذي تلقى تمريرة تفاريس، وسدد بيمناه داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول (2-0).