أبرزها #الرياض.. مُحلل #طقس يتوقع : هطول #أمطار على 5 مناطق حتى الغد

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم على انحاء المملكة.

وقال "الحصيني" في تغريدة على "تويتر"، إنه من المتوقع اليوم أمطار من خفيفة لمتوسطة و سقوط حبات برد على أجزاء من مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية الكويت والامارات وعُمان.

وأضاف أنه من المتوقع كذلك عودة الأجواء الباردة فجرا والمعتدلة نهاراً من غد الإثنين البداية على الشمالية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.