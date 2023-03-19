بلغت قوته 6.8 درجة.. 15 قتيلاً جراء #زلزال مدمر ضرب #الإكوادور

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو أمس السبت، مما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، موضحة أنه ما لا يقل عن 44 منزلا انهار، بينما لحقت أضرار بتسعين منزلا آخر.

كما تضرر حوالي 50 مبنى تعليميا وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.