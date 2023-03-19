ابنة “#صدام_حسين” تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إلقاء جثة والدها في المنطقة الخضراء بعد إعدامه #عاجل

كشفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين ، حقيقة التصريحات التي أدلى به مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق السابق عن رؤية جثة صدام حسين "ملقاة" في المنطقة الخضراء بعد إعدامه.

وأوضحت "رغد" في مقابلة على قناة "المشهد" أعادت نشرها على صفحتها بـ"تويتر"، أنه لا يجوز شرعا التعامل بهذه الطريقة مع جثة متوفى، مضيفة أنه من الناحية الأدبية فإنه لا يساء للرموز بهذا الشكل.

وأكدت أن التعامل بهذه الطريقة مع جثة متوفى غير قابلة للنقاش ليس فقط في العراق وإنما في كل الدول بالعالم في الدول العربية وغير العربية.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي قد أكد في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي، أن جثة "صدام" القيت بين بيتيه وبيت نوري المالكي في المنطقة الخضراء بعد إعدامه.