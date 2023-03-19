رويترز: #خادم_الحرمين وجه دعوة إلى رئيس #إيران لزيارة الرياض #عاجل

نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول إيراني، قوله: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه الدعوة لرئيس إيران إبراهيم رئيسي، لزيارة الرياض.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان: إن طهران وافقت على اجتماع على مستوى وزير الخارجية مع السعودية، وإنه اقترحت 3 أماكن لعقده، موضحًا أن سيلتقي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في المستقبل القريب.

وأضاف في تصريحات له اليوم:" بناء على آخر الرسائل المتبادلة مع السعودية فإن إيران أعلنت أيضا استعدادها لإعادة فتح السفارتين".

وتابع: نعمل على استقرار المنطقة بالتعاون مع السعودية، ولن نقبل أي تهديد لأمننا من الدول المجاورة.

وأكمل: اتفقنا مع السعودية على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما.