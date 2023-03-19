مسؤول يكشف عن طريقة لاستقدام عمالة منزلية بتكلفة أقل 40% (فيديو) #عاجل

كشف أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها، فيصل الأسمري، عن طريقة لاستقدام عمالة منزلية بتكلفة أقل بنسبة 40%، مع إنهاء الإجراءات بمدة تصل أقصاها شهر.

وقال «الأسمري» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، إن منصة «معروفة» منصة تتيح استقدام عمالة منزلية من الفلبين بتكلفة 10 آلاف و750 ريال، أي أقل بنسبة 40% من التكلفة الحقيقة للاستقدام.

وأضاف: «المنصة تتيح الاستقدام من كينيا بـ8 آلاف و800 ريال، أي أقل بنسبة 30% من إجمالي تكلفة الاستقدام، ومن سيرلانكا 11 ألف و400 ريال، وهي أقل بنسبة 40%».

وكشف عن أن المنصة تتيح إنهاء الإجراءات المطلوبة للاستقدام بحد أقصى ما بين شهر إلى 45 يوماً، لافتاً إلى أنه سيتم أضافة جنسيتين جديدتين على المنصة خلال الفترة المقبلة، هما من بنجلاديش وأوغندا.