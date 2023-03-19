اعتماد أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتعيين سبعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة جدة وهم: محمد يوسف محمد ناغي، سامر إبراهيم يوسف كردي، رائد إبراهيم سليمان المديهيم، أسامة زكريا محمد جمجوم، ياسر محمد صالح باحارث، آمنة طارق إبراهيم زاهد، لؤلؤة محمد عبدالكريم بكر، وذلك في الدورة 23 لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد إلى أربع سنوات، 1444_1448هـ .

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بإجمالي أربعة عشر عضوًا (سبعة أعضاء معينين وسبعة فائزين).

واعتمد قرار وزير التجارة تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة للدورة القادمة من الأعضاء المعينين إضافة إلى الأعضاء الفائزين بالعضوية عن طريق الانتخابات وهم: سعد مسحل نمر العتيبي، فهد عبدالعزيز عبدالدايم القثامي، ماجد مهل وصل البقمي، ماجد سالم هندي الحربي، ماجد محمد عاقل الحربي، عماد محمد فهد العبود، عبدالله ردة معيض الحارثي.

يذكر أن انتخابات غرفة جدة تمت وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي.