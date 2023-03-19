التشكيل الرسمي.. #ريال_مدريد بالقوة الضاربة أمام #برشلونة

يحل ريال مدريد في ضيافة برشلونة بعد دقائق من الآن، في مواجهة الجولة 26 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى "لاليجا" والكلاسيكو الذي يحتضنه ملعب الكامب نو.

ويتواجد في قائمة ريال مدريد الأساسية كلًا من:

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجير، ناتشو.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا.

في خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كأوراق رابحة لحسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي: لونين، لويس لوبيز، فاليخو، هازارد، اسينسيو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيس، تشواميني، سيبايوس، رودريجو، ميندي، ماريانو.