تصرف صادم من جماهير #باريس_سان_جيرمان ضد #ميسي

سقط فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق رين في اللقاء الذي جمع الفريقين في مسابقة الدوري الفرنسي، على أرضية ستاد بارك دي برينس معقل الفريق الباريسي

فاز فريق رين على نظيره باريس سان جيرمان، في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الفرنسي، بنتيجة 2-0 على أرضية ستاد بارك دي برينس

بدأت المباراة بصفارات استهجان من قبل جماهير فريق باريس سان جيرمان، بعد أن ذكر اسم ميسي في ملعب حديقة الأمراء، بالمقابل حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي على التصفيق.

وأحرز فريق رين هدف تقدمهم خلال المباراة في الدقيقة 1+45 في الوقت البديل عن الضائع بالشوط الأول عن طريق لاعبهم كارل توكو إيكامبي، ثم أضافوا الهدف الثاني في الدقيقة 48 في الشوط الثاني عن طريق لاعبهم كاليمويندو.

يتواجد فريق باريس سان جيرمان بقيادة المدرب كريستوف جاليتييه، في صدارة ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، بينما تواجد فريق رين في المركز الخامس بالترتيب برصيد 50 نقطة.