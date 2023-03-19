طبيب يكشف أفضل علاج للسمنة: “العملية الذهبية”

أكد الدكتور عاطف بصاص، استشاري جراحة السمنة والمناظير، أن السعودية ضمن أعلى 10 دول في العالم لمعدل انتشار "السمنة".

وقال بصاص في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن عمليات علاج السمنة يمكن الخضوع لها من سن 11 عاما، مشددا على أن عمليات تحويل مسار المعدة هي "العملية الذهبية" لعلاج السمنة.

وأضاف استشاري جراحة السمنة والمناظير، أن نوعية الأكل وممارسة الرياضة أهم وسائل الوقاية من السمنة.

وتابع عاطف بصاص: "نصائح السوشيال ميديا (غير العلمية) أثرت سلباً على معتقدات وتوجهات الناس إلى عمليات "تكميم المعدة" وغيرها من وسائل إنقاص الوزن".