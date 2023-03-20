شي_جين_بينغ من #موسكو: #الصين مستعدة لـ«حماية النظام العالمي»

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بلاده مستعدة لـ«حماية النظام العالمي وفقاً للقانون الدولي».

واعتبر «بينغ» لدى وصوله إلى موسكو، اليوم، أن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، قبل أن يقر بأن «الحلول قد لا تكون سهلة».

وفي 22 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن بكين أطلعت موسكو على «رؤية بشأن تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا».

وأضاف الرئيس الصيني: «اتوقع أن تدفع زيارتي لموسكو العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وأتطلع لدفع علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين»، معتبراً أن «تطور العلاقات بين الصين وروسيا يصب في مصلحة العالم بأسره».

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه، من المقرر أن تستمر حتى بعد غد الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري.