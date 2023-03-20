برشلونة يحقق إيرادات قياسية بـ8.2 مليون يورو من تذاكر مباراة #الكلاسيكو

حقق نادى برشلونة إيرادات قياسية من تذاكر مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والتى جمعت الفريقين أمس، الأحد، وانتهت بفوز البارسا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة "راديو كتالونيا" أن نادي برشلونة حقق 8.2 مليون يورو من تذاكر مباراة ريال مدريد فى الكلاسيكو، الذى جمع الفريقين أمس الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وأضافت أنه من ضمن مبلغ الـ8.2 مليون يورو الذى جمعه برشلونة من تذاكر الكلاسيكو، تم الكشف عن 3 ملايين يورو تم تحصيلها من صناديق كبار الشخصيات.

ورفع فريق برشلونة رصيده للنقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد الوصيف برصيد 56 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد يوم 5 أبريل المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

كان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد 1-0 فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 2 مارس.