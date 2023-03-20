هدية #خادم_الحرمين.. تسليم 100 طن من #التمور إلى #اليمن

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 طن من التمور إلى الجمهورية اليمنية، وذلك كهدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله-.

وقال مستشار وزير الإدارة المحلية منسق لجنة الإغاثة، جمال بلفقيه، إن الهدية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في اليمن، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.

تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة الصديقة.