تخصيص تطبيق إلكتروني ورقم هاتف لتلقي الشكاوى المتعلقة بالسلع قبل #رمضان #عاجل

خصصت وزارة التجارة وأفرعها المختلفة في مناطق المملكة تطبيقاً إلكترونياً ورقم هاتف لتلقي الشكاوى المتعلقة بالسلع والمنتجات، في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ودعت «التجارة» عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية وتقديم الشكاوي عن طريق مركز البلاغات على الرقم الموحد «1900»، إلى جانب تطبيق «بلاغ تجاري»، علاوة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك على مدار 24 ساعة.

ونفذ فرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية 1649 زيارة على الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات وقرى المنطقة، خلال الفترة من 1 حتى 20 مارس الجاري، للرقابة على أسعار السلع ووفرتها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 18 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة وزارة التجارة.

كما نفذ فرع وزارة التجارة في منطقة الجوف خلال الشهر الجاري، أكثر من 315 جولةً على أسواق السلع التموينية الأساسية والضرورية للمنتجات الاستهلاكية والرمضانية، لمتابعة أسعارها ورصدها بشكل يومي.

وقال مدير عام التجارة في منطقة الجوف، سامي بن سعود الرويلي، إن هذه الزيارات شملت المستودعات والأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات وقرى المنطقة، وتأتي مع زيادة الطلب على السلع الرمضانية خلال الأيام الحالية، لمتابعة توافرها وبما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك، واستقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك.