كيف تتجنب #العطش في نهار #رمضان؟

يُمكن تجنب العطش في نهار رمضان بإتباع مجموعة من السلوكيات الغذائية.

وحدد مختصون في التغذية مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تجنب الشعور بالعطش في نهار رمضان وهي: الخضروات الغنية بالألياف مثل الجرجير والخس والجزر والخيار، لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء.

وينصح كذلك بتناول العصائر الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية، والابتعاد عن العصائر، مع الحرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بعد الفطار.

ومن النصائح الأخرى في هذا الإطار: تناول الخيار والفاكهة والخضروات الطازجة على السحور، وكوب من الزبادي بعد السحور للقضاء على الحموضة، وتجنب شرب المواد الغنية بالسكريات والمشروبات الغازية والحلوى.