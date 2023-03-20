سّلم أوراق اعتماده.. #صباح_الصباح سفيراً للكويت في #السعودية

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الكويت المعيّن لدى المملكة، الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح.

وتسلّم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخةً من أوراق اعتماد «الصباح» سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

ونقل «الخريجي» تمنيات وزير الخارجية لـ«الصباح» بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون، والدفع بها لآفاق أرحب.