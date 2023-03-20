إطلاق شركة #نيرا ذراع الأعمال لخدمات الملاحة الجوية السعودية

أطلق قطاع الطيران، اليوم، شركة نيرا "NERA"، ذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الشركة ضمن اجتماع اللجنة التوجيهية لتفعيل إستراتيجية قطاع الطيران المدني برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وحضور قيادات شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران في المملكة.

وتضمن حفل تدشين الشركة، عرضاً مرئياً عن أهدافها وخدماتها الطموحة التي تمتد إلى تنفيذ وإدارة المشاريع في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية، لتصبح المملكة سباقة في تقديم الحلول الابتكارية وعلى أيدي كفاءات الوطن.

إثر ذلك استعرض الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، أهداف شركة "نيرا" وخدماتها الإستراتيجية كونها إحدى المبادرات الرئيسية وذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

وأوضح أن شركة "نيرا" تعد إضافةً مهمةً ورافداً جوهرياً لقطاع الطيران، يستهدف تلبية احتياجات قطاع الطيران محلياً ودولياً ودعمه بالحلول الابتكارية.

وسيشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة نيرا المهندس خالد عطية، والذي شغل عدة مناصب قيادية آخرها الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ويمتلك رصيداً وافراً من الخبرات في مجال الطيران المدني.

من جانبه نوه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالنقلة النوعية التي حققتها صناعة النقل الجوي في المملكة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030م والمتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، مشيداً بانضمام شركة نيرا لهذه الصناعة المهمة والمنبثقة من شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، مؤكدًا أن صناعة النقل الجوي تحظى باهتمام متواصل ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله .